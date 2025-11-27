アグネス・チャン、孫と一緒に飾った“クリスマスリース”を披露「すごい！」「おしゃれ」「素敵なリースですね」
歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が25日、自身のインスタグラムを更新。孫と一緒に飾った“クリスマスリース”を披露した。
【写真】「おしゃれ」「素敵なリースですね」孫と飾った“クリスマスリース”披露のアグネス・チャン
アグネスは「孫と一緒にクリスマス飾りを門に飾ったよ」と報告。赤い実や赤いリボン、鈴が華やかなリースを背景に、満面の笑顔を見せる写真をアップした。さらに、「ちょっと早いけど、もうクリスマス気分」とつづり、孫と一緒に季節の準備を楽しむ、心温まる日常のひとときを共有している。
コメント欄には「素敵なリースですね」「おしゃれ」「すごい！綺麗です」など、そのセンスを称賛する声が寄せられている。
