俳優で作家の松宮なつさんが26日、自身のインスタグラムを通じて、サッカー元日本代表の立田悠悟さんとの結婚を発表しました。

【写真を見る】【 松宮なつ 】 結婚を発表 お相手はサッカー選手の立田悠悟さん「彼の寛大な優しさと温かな愛情に日々心から安心と幸せを感じています」





松宮さんは投稿で「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様へ」と題し、「私ごとではございますが、この度サッカー選手の立田悠悟さんと結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と結婚の報告をしています。









投稿には、二人が手をつなぐ写真が添えられており、赤いバラの花束に囲まれた中で指輪が光る様子が映し出されています。柔らかな照明の下で撮影されたこの一枚からは、二人の絆と幸せな雰囲気が伝わってきます。









松宮さんはお相手の立田さんについて、「どこまでも真っ直ぐで情熱的な彼の姿に日々刺激をもらい、また、彼の寛大な優しさと温かな愛情に日々心から安心と幸せを感じています」と、その人柄を称えています。









さらに、「皆様への感謝を忘れずに、お互いに支え合い高め合える関係を目指し、幸せな家庭をふたりで築いていきたいと思っております」との決意も語っています。







松宮さんは「一俳優一作家としても、また新たな世界が広がっていくこと、とても楽しみに感じています」と、結婚後の活動についても意欲を示し、「どんな時も一生懸命に、一層精進してまいります」と、今後の活動への決意も述べています。









最後に「夫婦共々温かく見守っていただけたら幸いです。これからもよろしくお願い致します」と、ファンへの感謝の気持ちを伝えて締めくくっています。







この投稿に、「まぁ おめでとうございます お幸せに」「夫婦仲良く、支えあい、励ましあい、助けあいながらお過ごしくださいね」「おめでとうすぎる〜 ぜったい幸せになってね！！」「お二方の幸せが益々繁栄していきますように…」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】