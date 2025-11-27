フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新し、「NPB AWARDS 2025」の司会を務めたことを報告しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】 NPB AWARDS 2025で 大役「司会」務め感謝 舞台裏での “ お茶目な ” オフショットも公開





中川さんは、白いノースリーブのドレス姿でステージ進行を担当。「何日も前から下読みやリサーチなどの準備をして臨みましたが、本番が始まって、受賞された選手や監督、関係者、プレゼンターのみなさまの笑顔を見ていたら緊張も徐々にほぐれていき、朝から夜まであっという間のひとときに感じました！」と、大役を終えた充実感を振り返りました。







また、ステージ裏でのリラックスした一幕についても言及。





中川さんは「ステージ裏でコメントチェックをしていたらカメラを向けてくれたので、ちょっとふざけてみました」とコメントし、頬に指を当てておどけた表情を見せるチャーミングな写真も投稿しています。緊張感のある本番とは対照的な、お茶目な一面を覗かせました。





中川さんにとって特に印象深かったのは、NHK時代に『サンデースポーツ』で共に仕事をした、阪神・藤川球児監督との再会だったようです。「個人的にはNHK時代、サンデースポーツで大変お世話になった阪神の藤川球児監督と再会できたこともとってもうれしかったことのひとつです」と喜びを綴っています。





最後に「貴重な経験に感謝しかありません 早くも来シーズンの開幕が楽しみだなぁ」と、プロ野球への愛と期待を込めて締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】