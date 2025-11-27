¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀÐÀî¿¿Í¤¤È½©ËÜÈþ¶õ¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ¤ÇºÆ²ñ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤É¡¢²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡×
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¤È½©ËÜÈþ¶õÁª¼ê¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ËÜÁª¼ê¤Ï2025Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£¤½¤³¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÀÐÀîÁª¼ê¤È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï2024Ç¯¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¡¢½©ËÜÁª¼ê¤â2025-2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤Î¡ÖDresdner SC¡×¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢³¤³°¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë2¿Í¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ç26Æü¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©ËÜÁª¼ê¤Ï2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¤Î¤»¤Æ¡Ö²ñ¤¨¤¿¤è¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¾è¤»¤ÆÅê¹Æ¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤â¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤µ¤«¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¾Ð ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤É¡¢²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡¼ ¤¢¤ê¤¬¤È º£Æü»î¹ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£