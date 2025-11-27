事実婚に誇りを持つ女性と、入籍を望む彼。愛に形は必要なのでしょうか？ 看護師、僧侶、スピリチュアルケア師の玉置妙憂さんが、ふたりにとっての「心地よいかたち」の見つけ方を語ります。



【写真】付き合っていない女性と「体の関係を持たず一緒に寝た経験がある」？

【相談】事実婚に誇りを持つ私、法律婚を求める彼との温度差

彼と事実婚で1年半同居しています。前の結婚で辛い離婚を経験し、法的な拘束への恐怖から事実婚を選びました。初婚の彼も私の気持ちを理解し、「形にこだわらず、お互いを大切にしよう」と賛成してくれていました。



ところが先月、彼の実家での法事に参加した際、親族から「いつ入籍するの？」「孫ができたらどうするの？」と、遠回しに世間体を気にするような話題で詰め寄られました。彼の父親からも「もういい大人なんだから、ちゃんとしなさい」と強く言われ、その場の空気が非常に重くなりました。



それ以降、彼の態度が変わってしまいました。「やっぱり籍を入れたほうが、君のためにもなるんじゃない？」「両親も心配してるし…」と言うようになり、以前の理解ある彼ではなくなってしまいました。



選択的夫婦別姓が叶わない今、事実婚ではお互いの姓を変える必要がなく、仕事上の支障もありませんし、大きなメリットを感じています。何より、法的義務ではなく純粋な愛情で一緒にいるという実感があります。



私は事実婚という選択に誇りを持っていますが、彼を困らせているのかもしれないと罪悪感を感じています。以前の結婚にトラウマがあるから事実婚に拘ってしまうのかも……と思うこともありますが、愛し合っているのに、なぜ法律で縛られなければいけないのでしょうか。



（32歳・女性）



【玉置さんの回答】形式か覚悟か―愛を守るために必要なこと

「愛し合っているのに、なぜ法律で縛られなければいけないのでしょうか。」



――ふむ。本当にその通りですね。愛は自由で、すべてを超える力を持っているはずなのに、現実にはいろいろな「かたち」に縛られてしまう。不思議なものです。



いったい彼は、何を一番大事にしようとしているのでしょう。もしかすると「愛」よりも「社会の目」や「法律」のほうが大事なのかもしれません。あなたのモヤモヤしたお気持ち、とてもよく分かります。



あなたは前の結婚で辛い経験をされた。その体験を通して、法的な拘束を避ける生き方を選ばれたのですね。人としてまっとうな変化だと思います。言い換えれば、それは「成長」です。



人は失敗や痛みを経て経験値を得て、その経験値をもとに自分の生き方をカスタマイズしていく。私たちはみんな、そのサイクルを繰り返しながら生きているのだと思います。



そして今、あなたは新しい彼と出会い、1年半を共に暮らしてきた。その時間には、きっと良い日もあれば、そうでない日もあったでしょう。でも、その積み重ねの中で感じたことや学んだことが、今のあなたの考え方をつくっているのです。



「籍は入れたくない」と思うのも、その学びの一つなのですね。



ただ、もしその根底に「また傷つくのが怖い」「彼を完全には信じきれない」という思いがあるのなら、これは“籍を入れる・入れない”の問題ではなく、“この人と人生を共にできるか”という根本の問いに向き合う時期なのかもしれません。



もう一つ、あなたが書かれていた「事実婚という選択に誇りを持っている」という言葉が印象的でした。



その誇りは、とても大切なものです。自分で選び取った道を肯定できるというのは、人生の力になります。ただ一方で、結婚という営みは、理想を掲げることよりも、日々のすり合わせと歩み寄りの連続です。



別々の環境で育った二人が、同じ場所で暮らすのですから、意見が食い違うのは当然。それでも、お互いを思いやりながら折り合いを見つけていく――そこに“愛の成熟”があるのだと思います。



だからこそ、今回の問題は「事実婚か入籍か」という形式の話ではありません。問われているのは、あなた自身の「これからの覚悟」です。



この先の人生を、彼と本当に一緒に歩んでいきたいと思うのかどうか。その覚悟の前には、紙一枚のことなど、たしかに小さなことに見えるかもしれません。



けれども、その紙一枚が、彼にとっての安心や家族への誠意の証でもあるのなら、「あなたの笑顔を守りたいから、書いてもいいよ」と思える瞬間が来るかもしれません。



愛は、形式を超えるものですが、同時に、形を与えることで守られるものでもあります。



どうか焦らずに、あなた自身の心と、彼の不安や願い、その両方を丁寧に見つめてください。



“ふたりにとって心地よいかたち”を見つけられたなら、それこそが本当の愛の証になるはずです。



◇ ◇



◆玉置妙憂（たまおき・みょうゆう）

看護師。僧侶。2児の母。専修大学法学部卒業後、法律事務所で働く。長男が重度のアレルギーがあることがわかり、「息子専属の看護師になろう」と決意し、看護学校で学ぶ。看護師、看護教員の免許を取得。夫のがんが再発。夫は、「がんを積極的に治療しない」方針をかため、自宅での介護生活をスタートする。延命治療を望まなかったため、自宅で夫を看取るが、この際にどうしても、科学だけでは解決できない問題があることに気づく。夫の“自然死”という死にざまがあまりに美しかったことから開眼し出家。高野山にて修行をつみ高野山真言宗僧侶となる。その後、現役の看護師としてクリニックに勤めるかたわら、患者本人、家族、医療と介護に携わる方々の橋渡しとして、人の心を穏やかにするべく、スピリチュアルケアの活動を続ける。訪問スピリチュアルケアを通して、患者のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）とQOD（クオリティ・オブ・デス）の向上に努める。非営利一般社団法人「大慈学苑」をつくり、代表を務める。課題解決型マッチングメディア「リコ活」でコラムを執筆。



◇ ◇



「リコ活」は、夫婦問題の課題解決型メディアです。夫婦関係のトラブルや離婚で悩む人に、専門家とのマッチングの場を提供するとともに、家族のカタチが多様化する時代にあわせた最新情報を発信しています。



▽離婚、夫婦問題の課題解決型メディア「リコ活」



（まいどなニュース／リコ活）