MERCURYDUOの2025ホリデーコレクション！上品ワンピース2型登場

MERCURYDUOの2025年ホリデーコレクションが登場！異素材のベロアやサテン、チュールを巧みに組み合わせた上品なオケージョンワンピースが、特別な日を華やかに演出します。大胆な肌見せデザインや、柔らかなシルエットが特徴で、ディナーやホリデーイベントにぴったり。公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」では先行予約がスタートし、12月3日より全国の店舗で順次発売。

ホリデーシーズンにぴったり！ベロアカットアウトワンピース

価格：22,000円（税込）

MERCURYDUOの2025年ホリデーコレクションから、エレガントなベロアカットアウトワンピースが登場。ボルドーとブラックの2色展開で、ラグジュアリーなベロア生地が特徴です。

大胆な肌見せデザインと光沢感が、クラシカルで気品のある印象を与え、秋冬のディナーやイベントに最適。

深みのあるベロア素材が作り出す陰影が、より一層女性らしさを引き立ててくれます。おしゃれで上品なスタイルを楽しむことができる一枚です。

サイズ：S／M

上品なサテンとシアーが魅力！ギャザースリーブワンピース

価格：22,000円（税込）

次にご紹介するのは、サテンシアーギャザースリーブワンピース。繊細なシアートップスと光沢感のあるサテンキャミワンピースをレイヤードしたデザインが特徴。

柔らかなフレアシルエットが歩くたびに広がり、エアリーでフェミニンな印象を演出します。袖口のフレアスリーブも、動きに合わせて優雅に揺れ、華やかさをプラス。

ブルーとブラックの2色展開で、ホリデーシーズンのパーティやディナーにぴったりなアイテムです。

ホリデーシーズンを華やかに彩る！MERCURYDUOのワンピース2型

MERCURYDUOのホリデーコレクションには、特別なシーンにぴったりなワンピースが揃っています。

ベロアカットアウトワンピースとサテンシアーギャザースリーブワンピースは、どちらも上品でありながら女性らしさを引き立て、特別な日のコーディネートを完璧に仕上げてくれます。

価格はどちらも22,000円（税込）で、サイズはS／Mが揃っています。12月3日から全国の店舗で順次発売され、先行予約は公式通販サイトで受付中。

早めにチェックして、素敵なホリデーシーズンを迎えましょう♪

2025年ホリデーシーズンを彩るMERCURYDUOの新作ワンピース



MERCURYDUOの2025年ホリデーコレクションから登場したベロアとサテンを使用した2型のワンピースは、華やかで上品な雰囲気を持ち合わせています。

肌見せデザインやフレアスリーブが、フェミニンでありながらも大人の魅力を引き立て、特別なシーンをより一層華やかに演出します。

公式通販サイトでは先行予約も受付中で、12月3日から全国の店舗で順次発売。ぜひこの機会にチェックして♪