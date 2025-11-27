¤ªÁò¼°¤Ç¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¹õ¥Ð¥Ã¥°¤ÏNG¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡¡»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ï
¤ªÁò¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡Ä¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åìµþ¥½¥ï¡¼¥ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tokyosoir_official¡Ë¤¬¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤Ê¤ªÁò¼°¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÁò¼°¥Ð¥Ã¥°¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÁò¼°¤Î¥Ð¥Ã¥° OK&NG
¢¦ OK
¡ ¿¼¤¤¹õ°ì¿§¤Ç¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤Ê¤¤À¸ÃÏ
¢ ¿ÄÃÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼«Î©¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°
£ ÄìÉÆ¤¬¤¢¤ë¤È¾²¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤â¡ý
¢¦ NG¡ÊÆ±¤¸¹õ¤Ç¤â¡Ä¡Ë
¡ ¹çÈé¤ä¥¨¥Ê¥á¥ë¤Ê¤É¤Î¸÷Âô´¶¤¢¤ëÁÇºà
¢ ¶â¶ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥°
£ ¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´Æþ¤ê¤Ê¤É¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤â¤Î
¢¦½ÐÅµ¡§Åìµþ¥½¥ï¡¼¥ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¡¤ªÁò¼°¥Ð¥Ã¥°¤ÎÁª¤ÓÊý