「ベルが旅立ちました」冨永愛、愛犬の死を報告。「忘れられません」「世界一幸せだったね」
モデルの冨永愛さんは11月27日、自身のInstagramを更新。愛犬の死を報告し、思い出の写真を公開しました。
【写真】愛犬の死を報告した冨永愛
「ベルも私を独り占めしたかったんだろうな、って」冨永さんは「ベルが旅立ちました」と報告し、6枚の写真を投稿。愛犬・ベルのソロショットや冨永さんとのツーショットなどを載せています。また「私の仕事がひと段落した頃病気が発覚し、数ヶ月の間つきっきりで看病できた」と明かした冨永さん。「ベルも私を独り占めしたかったんだろうな、って」「最後の時間を一緒に過ごせて良かった…」とつづっています。
ファンからは「ベルちゃん、安らかに、、」「忘れられません」「寂しくなりましたね」「たまに出てくるベルちゃんにホッコリさせられる時がありました」「世界一幸せだったね」などの声が寄せられました。
過去の投稿にもたびたび登場ベルは過去の投稿にもたびたび登場。5月4日には、冨永さんと密着したツーショットを公開し「わんちゃんがニコーってしてて可愛い」「可愛いワンちゃんとかっこいい愛さん」といった声が寄せられていました。(文:堀井 ユウ)
