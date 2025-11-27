ミスド「福袋」12．26発売へ！ 原田治コラボグッズや初の“デコレーションキット”が登場
「ミスタードーナツ」は、12月26日（金）から、「ミスド福袋2026」を、全国の店舗で順次発売。これに先駆けて、12月10日（水）から「ミスドネットオーダー」及び店頭にて予約受付を開始する。
【写真】ポン・デ・ライオンのミニトートもかわいい！ 「ミスド福袋2026」詳細
■数量限定
今回数量限定で登場するのは、「ミスタードーナツ」のキャラクターである“ポン・デ・ライオンと仲間たち”をデザインした福袋と、イラストレーターの原田治氏のイラストをデザインに使用した福袋の2種類。
ポン・デ・ライオンと仲間たちが主役の3800円の福袋は、「ポン・デ・ライオンミニトート」、「ハンドタオル2枚セット」、「ドーナツ引換カード（20個分）」に加えて、「ゴールデンチョコレート」の黄色いつぶつぶと、チョコレートペンで好きなドーナツをデコレーションできる「デコレーションキット」が初登場する。
一方の「ミスド福袋6,500円」は、原田氏のイラストを使用したトートバッグやハンドタオルのほか、「ポン・デ・リング」のぬいぐるみやドリップコーヒーのセット、ドーナツ35個分の引換カードなどが入った豪華内容となっている。
なお、それぞれの福袋に入っている「ドーナツ引換カード」は、2026年5月31日（日）23時59分59秒まで利用可能。今年から「ミスドネットオーダー」でも使えて、さらに便利に利用ができる。
また、ドーナツ引換カードが応募券となり、「ミスタードーナツアプリ」から応募すると抽選でミスドミュージアム体験ツアーや「原田治オリジナルマグカップ」が当たるキャンペーンも実施予定だ。
