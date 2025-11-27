「ドラゴンビューティーズ」の人気チア

CPBL・味全のチア「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン）が26日にインスタグラムを更新、「美女と野獣」のベルに扮し、イエローのドレスをまとった姿を公開した。フォロワー182万人と絶大な人気を誇るチアに「心臓がもたない」「美しすぎる」とファンからは歓喜の声があがった。

選手より人気とも言われる台湾球団のチア。その中でも林襄は日本で写真集を発売するなど、母国を超えて人気を誇る。23日に球団はファン感謝イベントを開催。ドラゴンビューティーズも参加し、林襄はイエローのドレスをまとって登場した。

林襄は「ベルのようにいつまでも誠実で、自立していて、勇敢で、自信があって、賢く、そして恐れ知らずでありたい」とカメラに微笑む動画を公開。1日も経たず1万をこえる「いいね」が寄せられ、ファンからは「とっても似合ってる」「美しすぎる」「今まで見た中で最も美しいベル王女」「こんなに美しいベルがいるなんて」「ベルと踊る野獣になりたい」「お美しい」「今こんなに甘い笑顔を見せられたら、心臓がもたないよ」とコメントが寄せられている。

林襄は昨年、プレミア12でチャイニーズ・タイペイ代表を応援するため来日。ファンの歓声に快く応える姿が話題となっていた。（Full-Count編集部）