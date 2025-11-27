『ちいかわ』和菓子、12．2から「セブンイレブン」に再登場！ パジャマ姿がかわいい
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』デザインの和菓子「食べマスあそーと」が、12月2日（火）から、全国の「セブンイレブン」店舗のチルドスイーツコーナーで販売される。
【写真】お顔は全部で5種類ずつ！ ハチワレ、うさぎのデザインもかわいい
■各商品で味が異なる
今回発売されるのは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがパジャマを着たデザインの、2種類の和菓子がセットになった「食べマス」シリーズ。
2024年発売された商品の再販で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類を展開。各キャラクターと星の練り切りがセットになっている。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの表情はそれぞれ5種類。星の表情は2種類用意される。
中身の味は商品ごとに異なり、ちいかわは中身がいちご餡でセットの星はこしあん、ハチワレは中身がミルク餡でセットの星はこしあん、うさぎは中身がミルクティー風餡でセットの星はチョコレート味餡だ。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎは、練り切りと餅の両方にあんこを入れ込み、もっちりとした食感を楽しむことが可能。パジャマを着たデザインと星の組み合わせで、夜のリラックスタイムにもぴったりなスイーツに仕上げたという。
