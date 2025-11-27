「食べマスあそーと ちいかわ　ちいかわ パジャマver」（税込 398円）　※消費税は8％計算

　ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』デザインの和菓子「食べマスあそーと」が、12月2日（火）から、全国の「セブンイレブン」店舗のチルドスイーツコーナーで販売される。

■各商品で味が異なる

　今回発売されるのは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがパジャマを着たデザインの、2種類の和菓子がセットになった「食べマス」シリーズ。

　2024年発売された商品の再販で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類を展開。各キャラクターと星の練り切りがセットになっている。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの表情はそれぞれ5種類。星の表情は2種類用意される。

　中身の味は商品ごとに異なり、ちいかわは中身がいちご餡でセットの星はこしあん、ハチワレは中身がミルク餡でセットの星はこしあん、うさぎは中身がミルクティー風餡でセットの星はチョコレート味餡だ。

　ちいかわ、ハチワレ、うさぎは、練り切りと餅の両方にあんこを入れ込み、もっちりとした食感を楽しむことが可能。パジャマを着たデザインと星の組み合わせで、夜のリラックスタイムにもぴったりなスイーツに仕上げたという。