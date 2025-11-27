１１月２６日もファイターズの選手と球団による契約更改交渉が行われました。



２０２５年の活躍には新庄監督からの言葉もあったようです。



Ｑ.サインの方は？



（福島蓮投手）「しました。アップなのでよかったです。「来年は１年間柱としてまわれるように」という話をいただきました」



プロ４年目の福島蓮投手は７月１３日に１軍に昇格すると、その日に５回を投げて９０球。



無失点で今シーズン初勝利をあげました。





今シーズンは８試合に投げて防御率は２.２５。５勝をあげ、今シーズンから１３００万円アップの推定２９００万円で契約を更改しています。（福島蓮投手）「“１年投げる”につながりますけど、規定（投球回）投げられるようにがんばります。二桁勝てたらいいことじゃないかなと思います」福島投手と同学年の柳川大晟投手も契約更改に臨みました。（柳川大晟投手）「終盤けがをして優勝争いとＣＳで投げられなかったので、そこが一番悔しかった」プロ４年目の柳川大晟投手は今シーズン、主に中継ぎや抑えとして３７試合に登板し、防御率は１.０２。１１セーブをあげました。柳川投手は今シーズンから１８００万円アップの推定３４００万円で契約更改を終えています。（柳川大晟投手）「他人のことは気にしても仕方ないので、自分のベストを維持するというそこだけを意識したいです。来年は最低限１軍でプレーしてセーブ王を必ずとりたいです」（矢澤宏太投手）「「CSでもいいプレーしていたし、来シーズンはレギュラーをとれるように」と言ってもらいました」プロ３年目の矢澤宏太投手は今シーズン野手として８６試合に出場し、打率２割４分７厘の成績でした。ことしの活躍の裏には新庄監督の言葉があったといいます。（矢澤宏太投手）「ことしは「長打を捨てて塁に出よう、率をあげていこう」とボスに言ってもらった時期もありましたし、（打率が上がってきたら）次は「もう“結果ほしい打法”はいいから長打を狙っていこう」と言ってもらえました」矢澤投手は今シーズンから８５０万円アップの２６００万円で契約を更改しました。（矢澤宏太投手）「（来年は）まず外野手として主力になって、その先に余裕があれば（投手を）という話もきょうしました。３０盗塁、いきたいです。五十幡さんいますけど、チームで一番盗塁ができる選手になりたいと思っています」