糸魚川駅アルプス口近くに20年前オープンした『らーめん りゅうき』。

4年前に現在の場所に移転し、昼どきは車がひっきりなしに出入りする大人気店です。



ラーメンは、醤油・塩・味噌󠄀とラインアップ豊富。ほかにも、餃子・焼肉などの単品メニュー・丼もの・チャーハンに、ファミリー層向けにお子様用メニューまであるという手厚いサービスが老若男女に愛されています。



定番の一番人気は『りゅうきらーめん 醤油(1,000円/税込み)』。

スープは〝醤油×背脂〟。ブランド豚「つなんポーク」を使った甘めの背脂と醤油スープに、スープに合うように作ったモチモチ食感にこだわった自家製の中太麺を加えます。



さらに、こだわりはじっくり煮てから炙った「とろとろチャーシュー」。噛む前からほどけていくやわらか食感が特徴です。ひとつひとつの存在感はあるけど、全体に重さを感じない不思議な一杯。





そして、11/12に新登場した変わり種『キーマカレーラーメン(950円/税込み)』。

みそラーメンなどに浸かっている「自家製の味付きひき肉」を使って、何かできないかと検討していたところ〝カレー〟との相性の良さに気づき1カ月ほどかけて試作。ブレンドしたカレー粉・チーズ・地元の養鶏場の温玉を使用したこだわりの自信作です。



期間限定ですが、人気があればグランドメニューにするそう。ぜひ定番化への押し上げを！





他にもがっつり系が食べたい人には「にんこてらーめん」、辛いものを欲している人には「赤とんらーめん」など、名前から興味をそそるメニューばかり。ぜひ何度も通っていろんな味と出会ってみてください。





◇らーめん りゅうき

新潟県糸魚川市南寺町3-8-62

問い合わせ先｜025-553-2626

営業時間｜11:00～21:00

定休日｜不定休