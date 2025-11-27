高橋克典、16歳息子のニットジャケットをサラリと着こなす″大人カジュアル″コーデに「若々しくて、お似合い」「カッコよすぎのパパ」と反響
俳優の高橋克典（60）が25日までに、自身のブログを更新。16歳の息子のニットジャケットを着こなす“私服ショット”を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「カッコよすぎのパパ」16歳息子のニットジャケットをサラリと着こなす高橋克典
高橋は「久しぶりだ。なんだか今日は混乱してたので」と、心身を整えにマッサージへ向かったことを明かし、頬杖をつきながらリラックスした表情を見せる1枚や、“大人カジュアル”な全身コーデショットを披露。
この日のコーデについては「今日のコーデはこんな。実は息子のニットジャケット」と紹介した。Gジャンのディテールが追加された、ケーブル編みのベージュのニットカーディガン、グレーのスウェットパンツ、シルバーのスニーカーを合わせたラフなスタイルとなっている。
この投稿にファンからは、「若々しくて、お似合い」「息子さんの服をサラッと着られる高橋さん、しかも似合ってて素敵ー」「カッコよすぎのパパ」「高校生の息子さんの服も着こなす素敵すぎ」「えーめっちゃ可愛い好き」「とてもお似合い」「少年みたい」「マッサージに行く時もおしゃれ」などの声が寄せられている。
