ミシン趣味のコカド、破れたショートパンツをリメイク→完成 「チョイスが流石」「めっちゃおしゃれ〜」マスタード×コーデュロイ組み合わせ
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が、27日までに自身のYouTubeチャンネル「コカドミシンクラブ」を更新。相方の中岡創一（47）のショートパンツを修理＆リメイクした。
【画像】サイドの破れ→“リメイク”、完成したショートパンツ
スエードの裾部分の“両方”が10センチほど破れたショートパンツを紹介。「なんで両方、こんな事なる？どういうこと？」などとぼやき。中岡から「ショートパンツの破れた部分を直して！」と発注を受けた。
破れた部分が「切り替えになっているので、ここの部分を外してみて、ちょっと直せるかどうか調べたいと思います」などと話し、作業を開始。破れた切り返しの部分を外したところで「思いのほか時間がかかったので、今日は終わりたいと思います」といったん終了とした。
後日、マスタード色のコーデュロイ生地を付けて修理＆リメイクすると説明。黙々と進め、サイドの部分を縫い付け。裾を切り返して縫い付けて完成させた。
さらに後日、完成したショートパンツをYouTube「ロッチナイト」で中岡に披露。中岡は「こういう生地をあててくれて、はぁ〜！これいいよ！」と感激。コカドが「洗濯でも乾燥機そのままツッコむでしょ。2回くらい乾燥機したら馴染むよ」とアドバイスすると「ちょっと大きくしてくれてんのや。わーうれしいわ」と喜んだ。
この動画にファンからは「色のセンスのよさや使う人のことまで考えて作るコカドさんの心遣いが素晴らしいです！」「リメイクは想像以上に工程が多くて手間がかかるのに驚きました！」「素材・色のチョイスが流石」「めっちゃおしゃれ〜」など絶賛のコメントが寄せられた。
