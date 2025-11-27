鈴木砂羽、「年々仲良しになってる気が」“夫”とリラックス2ショット「夫婦円満 微笑ましいです」
俳優の鈴木砂羽（53）が 、26日に自身のインスタグラムを更新。ドラマ『相棒』シリーズで夫婦役を演じる寺脇康文（63）との2ショットを投稿した。
【写真】「年々仲良しになってる」“夫”とのリラックス2ショットを披露した鈴木砂羽
鈴木は、「なんだか年々仲良しになってる気がする この夫婦」「お互い歳を重ねるってまろ味が出ていいですよね」とつづり、リラックスした雰囲気で寺脇とポーズを決めた写真をアップ。
続けて「それとはまったく関係なく今日も今日とてお菓子を物色するワタシ」「そして無くなっちゃう前に安定のうまい棒をキープ。これもまた年の功?!」と水谷豊（73）から の差し入れの箱から菓子を取り出し、おどけた表情の姿も披露していた。
この投稿に、「すてきなカップル」「推し夫婦です！」「夫婦円満 微笑ましいです」「お似合いの夫婦」といったコメントが寄せられた。
