今日27日は西から寒冷前線が通過し、上空に寒気が流れ込むため大気の状態が非常に不安定。今日27日夕方は九州北部や中国地方で雨が強まり、今夜は四国から北海道にかけても局地的に雷雨に。関東も今夜は所々で雨が降りそうです。明日28日は日本海側中心に雨が続き、北風強まる。

今日27日夜は西日本〜北日本の所々で雨風強まる

今日27日は西から寒冷前線が通過し、上空に寒気が流れ込むため大気の状態が非常に不安定となるでしょう。発雷確率は日本海側ほど高くなっています。

今日27日夕方には九州北部や中国地方に雨雲がかかり、ザっと雨が強まったり、雷を伴う所もありそうです。

今夜は四国から北海道にかけても日本海側を中心に雨や雷雨となり、東海や関東も今夜は所々で雨が降りそうです。雷を伴った強い雨や落雷、竜巻などの突風にご注意ください。

お帰りが遅くなる方ほど雨対策が必要です。

明日28日も北陸から北の日本海側は雨 北海道は警報級の暴風か

明日28日は寒冷前線が通過したあと、次第に西高東低の冬型の気圧配置に変わる見込みです。

西日本や東海、関東の雨は明日28日明け方までにはやむでしょう。

北陸は明日28日も断続的に雨で、明け方にかけては石川県と新潟県では、警報級の大雨となる可能性があります。雨の降り方に十分ご注意ください。

東北や北海道は断続的に雨が続き、次第に雪に変わる所もあるでしょう。また、北海道は警報級の暴風となる可能性があり、風も強まりそうです。



雨の続く地域を中心に、今日27日より寒くなるでしょう。全国的に北寄りの風が強まりますので、風を通しにくい服装でお出かけください。