お笑いコンビ「バッテリィズ」寺家（35）が27日に都内で「めちゃクエスト presented by Meta Quest」に出席。2024年M-1準優勝後の生活の変化について語った。

日本一の漫才を決める「M-1グランプリ」に出場し、2024年初決勝進出で準優勝。優勝した「令和ロマン」に一歩及ばなかったものの、知名度は一気に高まった。

大飛躍の1年を振り返り「色んな仕事、初めての事、いっぱいなんで毎日楽しかったです。本当に、あっという間でした」と笑顔。大会後の変化を聞かれ「思いつくやつ、全部変わりました。給料、仕事量、住む場所、全部変わった」と明かした。反響は想像通りだったとしながらも「劇場ばっかりだったので、こんなに仕事が色々あるんだなっていう感じだった」と刺激的な日々のようだ。

単身で地元・大阪から上京。「まだ今のところは馴染めてない」と苦笑い。言葉や環境の違いに順応すべく奮闘しているという。来年3月には家族全員での東京生活がスタート。「東京での子育てはどんな感じなんだろうなっていうのが、楽しみですね」と父親の顔を覗かせた。