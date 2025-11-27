元テレビ朝日の玉川徹氏が２７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、元ＴＯＫＩＯ国分太一が会見で「答え合わせ」という言葉を繰り返したことに「あんまり良くないかなと思っている」と話し、その理由を述べた。

この日は国分の会見を取り上げた。何がコンプラ違反だったのか「答え合わせをしたい」と訴える国分に対し、番組降板を決定した日テレ側は被害者の二次被害を防ぐという理由から、「答え合わせは難しい」と拒否。国分とは多くの共演があり、元日テレ社員でもある羽鳥慎一アナも「交わることは難しいのかなという印象」と表情を曇らせた。

玉川氏は国分が連呼した「答え合わせ」という言葉は「あんまり良くないかなと僕は思っている」とコメント。その理由として「答え合わせが必要なぐらい、思い当たることがあるんですか？っていう受け取り方もあるので。思い当たるのはこれしかありませんということで、日テレ側は聞いた、聞き取りしたことと一致しているということではなく、何が悪かったのか分からないという感じじゃないですか」と話した。

「自分がやったのが、何が違反だったのか未だに分からないとなってしまうので、それはちょっとどうかな、とは思いました」との私見を述べていた。