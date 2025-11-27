¤¢¤ó¤ê¡Ö¤Ü¤ë½Î¤Ï½µ£±µÙ¤ß¡×·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ÏÅÄÊÕÃÒ²Ã¤Î°ÛÊÑ¡ÖÂÎÃæ¤¬ÄË¤¯¤Æ10Ê¬ÌµÍý¡Á¤Ã¤Æ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¢¤Ü¤ë½Î¤¢¤ó¤ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Ü¤ë½Î¤¬¡Ö½µ1µÙ¤ß¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤ë½÷¡õÂç»ö¤Ë¤¹¤ë½÷¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤¢¤ó¤ê¤Ï¡Ö¤Ü¤ë½Î¤Ï½µ1¤ÇµÙ¤ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï»ä¤¿¤Á¤â½µ1µÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê»Å»ö¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãË»¤·¤¤»þ¤ËÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆÌ¡ºÍ¤Î»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ó¤ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÊÕ¤Ï¡Öº£Æü5Ê¬¤ÎÌ¡ºÍ¡©10Ê¬¤ÎÌ¡ºÍ¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡ÖÉáÃÊ¤½¤ó¤Ê¤Îµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£º£Æü5Ê¬¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØÂÎÃæ¤¬¤â¤¦ÄË¤¯¤Æ10Ê¬ÌµÍý¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔÄ´¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ó¤ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¡Ø½µ1¡ÊµÙ¤ß¤ò¡Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤Æ»ä¤Ë·É¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡Ö½µ1µÙ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥ë¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£