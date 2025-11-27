全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋の餃子の店『おけ以』です。

冷えたビールと餃子を味わえばあの頃の懐かしい思い出が蘇る

しばらく前、休業と聞いた時には、またひとつ名店がこの世から姿を消すのか……とハラハラしたけれど、2025年7月に見事復活。多くの人が胸を撫で下ろしたのであった。

今のところ夜のみの営業で、メニューは餃子に絞っている。それでも『おけ以』の餃子を再び味わえるのはうれしい限り。ビールと合わせるか、熱々の白飯で頬張るか、それが悩ましい。

餃子700円、ビール大770円

『おけ以』（料理）餃子 700円 （ドリンク）ビール 大 770円 こんがりきつね色に焼けた姿に、年季の入った“焼き”の技術を感じさせる。冷たいビールと一緒に味わえば、何皿でもペロッと食べられそう

満州で過ごした初代が生んだ餃子は、皮はカリッと香ばしく、噛めばゴマ油の香りがふわりと抜ける。にんにく不使用のため後味はさっぱり。

『おけ以』は2025年で71歳。世代を超えて愛されるこの店の餃子は、これからもこの街に残り続けてほしい大切な思い出の味だ。

『おけ以』（左）馬道淳菜さん、（右）店主 馬道仁さん

店主：馬道仁さん、馬道淳菜さん「少しずつメニューを復活させる予定ですのでお楽しみに」

『おけ以』内装のトレードマークのグリーンは健在

飯田橋『おけ以』

［店名］『おけ以』

［住所］東京都千代田区富士見2-12-16

［電話］03-6272-8788

［営業時間］17時〜21時

［休日］日・祝・第3月

［交通］JR総武線ほか飯田橋駅西口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、餃子が手作業で作られる様子の画像をご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

