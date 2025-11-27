¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¡ÈºÇ½ª¥é¥¤¥ó¡É¤¬ºÆ·ëÀ®¡Ö¥¨¥â¤¤¡ª¡×¡¡¹ë²Ú½¸·ë¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸ø³«¤·¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î²ñ¿©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤â¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹Í§¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Í§¤Ï¡¢FCÅìµþ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëDF¿¹½Å¿¿¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿DFÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDFµÈÅÄËãÌé¤È¤Î4¿Í¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ä¹Í§¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ó¤À4¿Í¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö°ìÈÖ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö´ãÊ¡¡ª¡×¡Ö2¿Í¤¬FCÅìµþ¸½Ìò¤Ê¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡ª¡×¡ÖÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÅ¹¤Ç4¿Í¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é¡¢Êü¿´¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó´°À®¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë