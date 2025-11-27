「空間の魔術師！」8帖ワンルーム、リノベで狭さ克服 パウダールーム＆ゲスト用ベッドも設置 アイデア紹介へ
きょう27日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）では「狭さを克服するためのアイデアを極めた8帖ハウス」が登場する。
【動画】「大丈夫これ？」驚き、“カメのような形”の家
建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図（盛山晋太郎、リリー）がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー。今回は「アレを極めた家スペシャル」と題して、驚きのアイデアと工夫を詰め込んだ3つの間取り図ミステリーを紹介する。
野呂佳代と横山由依が調査員となり、香港の繁華街に建つ28階建てマンションの１戸を訪問する。建築デザイナーの住人が8帖の1Kのワンルームマンションを自ら改装、空間を最大限に活用したリノベハウスを紹介する。
リビングダイニング、寝室、キッチンに加えて、クローゼットやパウダールーム、ゲスト用ベッドなども設置してしまった驚き空間とは。広い部屋と変わらないほどの快適スペースが保たれ、「空間の魔術師！」と横山が感動したアイデアが登場する。
このほか、1000万円以上をかけて趣味空間を作った夫婦が住むマンションや建物を上から見ると“カメのような形”になっている北海道の住宅が登場する。
