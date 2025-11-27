南野がCLパフォス戦で先制弾

フランス1部モナコは現地時間11月26日に、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でキプロスのパフォスと対戦し、2-2で引き分けた。

日本代表MF南野拓実は先制点をマークする活躍で、海外メディアからも高評価を受けている。

リーグ戦ではこのところスタメンから外れていた南野だったが、先発起用に結果で応えた。前半5分、ゴール前へ走り込むと、右サイドからのクロスを右足ダイレクトで蹴り込んだ。これが今季のCL初ゴールで、自身が持つ同大会の日本人最多得点記録を「6」へと伸ばした。試合は2-2のドロー決着となったが、確かなインパクトを残した。

フランスメディア「maxifoot」ではチーム2位タイの「6.5」点。「元リバプールの南野は先制点を決めた。その機動力と積極性が報われたゴールだった」と評された。「前半終了間際にはバログンへのアシストを記録する可能性もあったが、バログンが決めきれなかった」とアシスト未遂のプレーもあった一方で、「チャンスで技術的なミスもあった」と言及された。

「Get French Football News」ではトップタイの6点。「Sports Dunia」では2位タイとなる7.5点で「ボックスのなかでもその周囲でも常に脅威となっていた」「次第に影響力は小さくなっていったが、彼のゴールは必要なものだった。効果的なパフォーマンス」と各メディアで高い評価を受けていた。

スタメン奪取に向けて、この試合の出来は指揮官への好アピールになったと言えそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）