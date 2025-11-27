5000Ò°ÜÆ°¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¤ò¡ÈÉ½¾´¡É¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡ÆüËÜ¿Í½êÂ°¤Î³¤³°¥¯¥é¥Ö¡Ä¡Ö¿è¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤ËµÓ¸÷
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ï11·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÂè5Àá¤Ç¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó1Éô¥«¥¤¥é¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ3-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡´î¤Ó¤Î°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥«¥¤¥é¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢ÎëÌÚ¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤È3ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¸Ø¤é¤·¤¤°ìÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¥«¥¤¥é¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¤«¤éË¬¤ì¤¿¥«¥¤¥é¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼10Ì¾¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÉ½¾´¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë5000km¤òÎ¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£10¿Í¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¤³¤ÎÎ¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎCL¤Î»î¹ç¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥«¥¤¥é¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¼¨¤¹ÎÉ¤¤·Á¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¿è¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥ó¥¹¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜ¼Á¡×¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¡Ö¥¯¥é¥Ö¤âÎ¹¤ò¤·¤¿10¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡¢¤È¤â¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë