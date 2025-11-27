コペンハーゲンDF鈴木淳之介がCLで勝利に貢献

デンマーク1部コペンハーゲンは現地時間11月26日にUEFAをチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でカザフスタンのカイラトと対戦し、3-2で勝利を収めた。

右サイドバックとして先発した日本代表DF鈴木淳之介は好守に躍動。現地メディアからチームトップ評価で「どうやって彼を900万クローネ（約2億円）で獲得したんだ？」と絶賛されていた。

ここまで1分3敗と勝利のないコペンハーゲンだったが、前半26分に先制。後半に入ってさらに2点を追加し、リードを広げた。終盤の9分間で2点を失ったが、3-2で逃げ切り今季CL初勝利を挙げた。

右SBで先発した鈴木は攻守に貢献を示した。右からのサイドチェンジで先制点の起点となると、後半8分にはドリブル突破でDF3人を抜き去り、相手ボックス内に侵入して際どいシュートを放った。さらに同10分には鈴木のスルーパスを受けたFWヨルダン・ラーションのクロスが相手のハンドを誘発してPKを獲得し、追加点につながった。得点に絡む活躍を見せた鈴木は後半34分に途中交代となった。

現地紙「Tipsbladet」での選手採点で鈴木はチームトップタイとなる5点がつけられた。「試合の序盤、チームメートは彼にもっとペースを上げるように何度か指示した。そして、そこから日本のたまごっちのスイッチが入ったように一気にギアを上げた。彼の攻撃面の能力はただただ素晴らしい。彼は本来センターバックだというのに。彼はこの先数年、コペンハーゲンにとって大きな戦力となるだろう」と特に攻撃面での貢献が高く評価されていた。

さらに今夏に湘南ベルマーレから加入し、すぐにレギュラーに定着した鈴木について同紙は「どうやって彼を900万クローネ（約2億円）で獲得したんだ？」とも絶賛。日本代表でも存在感を放ち始めた22歳が欧州で躍動している。（FOOTBALL ZONE編集部）