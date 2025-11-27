「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

阪神からはＭＶＰを獲得した佐藤輝明内野手、藤川球児監督ら計１０人が壇上に上がった。表彰式終了後にステージで行われた記念撮影では、近本光司外野手が全力アピールのほっこりシーンを見せた。

集合写真では藤川監督を中心に、佐藤輝、才木と長身の選手が両脇を固めた。佐藤輝の隣には森下、才木の隣には大山がいた中、２段上の後列に村上、近本、坂本、石井、中野が並んだ。

その後選手たちだけで記念撮影。近本は白黒タキシードコンビの背後に位置していただけに、トロフィーを持った両手を目いっぱい伸ばして写真に納まった。９選手の中では年長者に位置するが、笑みを浮かべて懸命にアピールするところに近本の人柄がにじむ。

チームの雰囲気の良さが伝わってくるようなシーン。藤川監督も「うちの選手たちがキチッとした姿で来てるというのは、チーム内の雰囲気も空気もいいというところなんで、ホッとはしていますね」と壇上の姿を喜んでいた。