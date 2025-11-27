熱狂的なオリックスファンで知られるお笑い芸人、秋定遼太郎（滝音）が、バラエティ番組「これ余談なんですけど…」でオリックスのファンサービスの手厚さを熱弁。観戦チケットに付いていたという斬新なユニフォームを見せると、オリックスのエースとして活躍した星野伸之が反応した……！？

秋定は「僕は（オリックスが日本一になった）1996年、イチロー選手がいる時から応援してて、当時はオリックスはブルーウェーブって名前で、グリーンスタジアム神戸っていう（神戸）市の持ち物やったんですよ。だから小学生みんなにタダ券（無料観戦チケット）が配られてて。ホンマにプリント配るみたいに前の席から」と回顧。

「観に行ったらやっぱりサービスがすごくて、グッズ配ってるのはわかるじゃないですか。１回『真・女神転生』っていうゲーム（ソフト）が普通に配られてて、入場プレゼントに」と続けると、かまいたち濱家は「えー！あのスーファミ（スーパーファミコン）の？」と驚きながら確認。秋定が「何か箱渡されたなと思って見たら、普通にゲーム（ソフト）で、僕それきっかけで（ゲームボーイ）アドバンス買いましたもん」と振り返ると、濱家は「（当時のオリックスは）そのぐらい（ファンサービスに情熱を）かけてたということやな」と推測した。

さらに秋定は、「（オリックスは）ユニフォームのデザインが斬新で毎回変わるんですよ」と、持参したユニフォームを見せながらプレゼン。「例えば、こういう地球柄のユニフォームが（観戦）チケットを買ったら無料で貰えるんですよ。これ毎年デザインが変わってて。これが終わったら、次の年に宇宙柄のユニフォーム出すっていう」と解説。

「（その後も）色々あって、１回もうなくなったんやと思うんですよたぶん（ユニフォームのアイデア）案が。でチェック柄出してみようっていうことで」と話し、秋定は青いチェック柄のユニフォームを紹介。するとオリックスのエースとして活躍し、投手コーチも務めた星野伸之が「僕これコーチ時代に着てるんですよ」とカミングアウト。

その上で「これね、さっきの（イケメン選手としてVTRに登場した）山岡（泰輔）とかが着たらかわいいですよ。でもコーチはおっさんですよ。（それでも）みんなで着て、試合に行く前に『本当にこれで行くの？』（って話していた）」と明かすと、一同は爆笑。

さらに星野が「あれのピンクもあるんですよ」と話すと、濱家は「ブランケットの柄やもんな」と率直な感想を。「ファンはどうなん？こういう斬新なユニフォーム出た時の感じは？」と尋ねると、秋定は「これは結構ざわつきました。ファンの中でも」と述懐。濱家は「お前も今フリップ芸と同じ出し方してたもんな」と、秋定のユニフォームの見せ方をイジっていた。

なお、この秋定遼太郎が語ったオリックスのエピソードは、11月26日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で披露された。