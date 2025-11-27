体調不良によりTBS系スポーツ・エンターテインメント特番「SASUKE」への出場をキャンセルしたことを明かしたゴールデンボンバー樽美酒研二（44）が27日、インスタグラムを更新。血液検査の結果を追加報告した。

樽美酒は原因不明のじんましんが発症し、血液検査を行ったことを報告していたが、24日の投稿では、バンドのツアー日程の兼ね合いで「SASUKE」への出場をキャンセルしたことを報告。「もちろん関節の不調もありましたがそれは毎年のことであり、それよりもツアーも重なり現状の回復力で考えると、トレーニングで追い込んでライブ前にまたぶっ壊して迷惑かけちゃうんじゃないかと恐れがやはりちらついて思った様にSASUKEのトレーニングがはかどらず欠場させて頂きました」と理由を説明。「今回も僕のSASUKE出場を楽しみにしていた方にはほんとに申し訳ないと思ってます」と謝罪していた。

また、26日の投稿では、アレルギー検査の結果は問題なかったことを報告するとともに、「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした」と説明。「トレーニングの量とか人に話したことなかったし、眠りは浅いが睡眠で悩んでるわけでもなかったので気づけず、とにかく疲労困憊で体が悲鳴をあげたんではないかという感じでした。前回やり過ぎて血尿出た流れと同じですね」とつづっていた。

今回、あらためて検査結果を公開し「あ！あとアニサキスも大丈夫でした笑 アレルギーほとんど無いって御先祖様に感謝しなきゃなと真剣に思います」と投稿。翌28日の誕生日を前に「今日は44歳最後の日なのでちゃんと44歳を振り返りちゃんとお別れをしたいと思います 何の悔いもございません また新たな気持ちで新しい歳を迎える為、今日は身の回りを整理する事にします」と心境をつづった。