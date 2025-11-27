ボーイズグループASTROメンバーで俳優チャウヌが26日、所属事務所ファンタジオのYouTube（ユーチューブ）チャンネルで、ソロアルバム「ELSE」収録曲「Sweet Papaya」のミュージックビデオの一部を公開した。

現在、韓国軍隊に服務中だが、21日にソロアルバムを発表しており、28日には2度目のミュージックビデオの公開で、ソロ活動に弾みをつける。

「Sweet Papaya」は、ファンキーなギターサウンドに強いフックを加えたポップパンクジャンル。音源に続き、ミュージックビデオでも、熱帯果物のパパイアを連想させる、明るく自由な雰囲気を盛り込み、これまでとは違った魅力をみせてくれる予定だ。

公開されたティーザー映像は、ソファに横になったまま退屈を紛らわしていた姿から始まる。続いて、華やかな都心の中で、オレンジジャケットとジーンズをマッチしたレトロ・スタイルで雰囲気を転換し、強烈な反転を作った。バンド演奏と呼吸を合わせた舞台場面では、軽快なエネルギーと魅惑的なグルーブが目立った。

ミュージックビデオには、愛犬の「ドンドンイ」がサプライズ登場して目を引いた。チャウヌは「ドンドンイ」と仲良く交感しながらドライブを楽しみ、自由な感性を込めて本編に対する期待を高めた。

「Sweet Papaya」ミュージックビデオ本編は、28日午後3時半、ファンタジオ公式YouTubeチャンネルで公開される。