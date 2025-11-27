プレミアリーグとCLで首位に! アーセナル指揮官アルテタ「欧州最高の相手に信じられない試合をした」
アーセナルは26日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第5節でバイエルンを3-1で破り、単独首位に浮上した。
同じ開幕4連勝の首位バイエルンをホームに迎えた2位アーセナル。前半にDFユリエン・ティンバーのゴールで先制しながら追い付かれたが、後半にFWノニ・マドゥエケとFWガブリエル・マルティネッリが決め、今大会唯一の開幕5連勝を達成した。
イギリス『スカイ・スポーツ』によると、ミケル・アルテタ監督は試合後、「選手たちを称賛したい。自分の見解では欧州最高のチームを相手に、信じられない試合をしたからだ」とコメント。バイエルンをリスペクトした上で、自チームのパフォーマンスに満足感を示した。
アーセナルはプレミアリーグでも2位チェルシーに勝ち点6差をつけて首位に立っている。アルテタ監督は慢心することなく、さらに成長を続ける姿勢を強調した。
「選手たちは、我々が1試合1試合に向けてどれほど準備しているかを理解している。差は極めて小さい。今週はトッテナム戦(○4-1)で非常に良いスタートを切れた。今日はさらに大きな勝利だが、それで終わりだ」
「ここまで大会では非常に安定している。しかし、まだ始まったばかりだ。今日見せた内容には本当に満足している」
「繰り返すが、スタジアムで生まれたエネルギー、チームが発するもの、我々が持ち込む活気、示した質、その全てが圧倒的だ。まだ序盤なので、この状態を保ち続けなければならない」
アーセナルの次戦は30日のプレミアリーグ第13節。敵地でチェルシーとのビッグロンドン・ダービーに臨む。
