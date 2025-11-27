東京ドームで23日に開催された「ジャイアンツ・ファンフェスタ 2025」にサプライズ登場した、アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の天野香乃愛（18）が、11月23日、Instagramを更新。イベント出演時の様子を明かした。

投稿された写真は、巨人のオレンジ色ユニホームを着用した天野と、球団マスコットであるキッズジャビットたちとのブルペンでの姿をおさめたもの。紺のスカートに白のスニーカーを着用した天野はダブルピースしつつ、キュートなスマイルを浮かべた。

天野は、キッズジャビットとの初対面について、「ブルーハワイレモンを踊ってくださった時から、キッズジャビットさんにずっとお会いしたかったので今回素敵な機会をいただけて嬉しいです」と、念願が叶ったことを明かした。

この投稿には、Instagramユーザーからは、「このたんおめでとう！！！」「ジャイアンツのユニフォーム似合ってて可愛い◎」「夢が叶った瞬間見届けたかった～！ おめでとう」「めっちゃかわいいやん！」「可愛い天才アイドルだよ！」「G党でこのたん推しだからもうまさかまさかの夢のコラボなんだ、、、、」といったコメントが寄せられている。