お笑いコンビ「バッテリィズ」エース（31）が27日に都内で「めちゃクエスト presented by Meta Quest」に出席。2024年M-1準優勝後の生活の変化について語った。

日本一の漫才を決める「M-1グランプリ」に出場し、2024年初決勝進出で準優勝。優勝した「令和ロマン」に一歩及ばなかったものの、知名度は一気に高まった。

ほぼ休みもなく、劇場での漫才やテレビ出演、イベント参加など大忙しの毎日。大飛躍の1年を振り返り「仕事量は変わったけど、生活面では何も変わってないですね」とエース。ただ、「睡眠時間が減ったのと、あと昼ご飯をいっぱい食べるようになった」と変化はあったようだ。

食事量に変化があった理由について「今まで、昼に起きていることがなかったんですよ。夕方からライブとかで、4時とかで起きて昼ごはん食べたことなかったんですよ、去年。多分、1食も食べてないんじゃないですか」と説明。タイムスケジュールが大幅に変化したことにより「朝から晩まで仕事で、昼ごはんを食べざるをえないっていうか、起きているからお昼ごはんを食べるようになった」とした。

単身、地元・大阪から東京に拠点を移したが、まだ「なじめてない。標準語になれない」という。いまだ電車や人の多さに圧倒されることもあるようで、住み慣れた関西が「落ち着きますね」と本音をもらした。