『ばけばけ』“錦織”吉沢亮の“悪魔のささやき”に“トキ”高石あかり、ドン引き 視聴者ツッコミ「腹黒い!!」「酷すぎるww」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」（第44回）が27日に放送され、錦織（吉沢亮）がトキ（高石）にある言葉をささやくと、ネット上には「錦織!!腹黒い!!」「酷すぎるww」といった声が集まった。
【写真】明日の『ばけばけ』 ランデブーを監視する錦織（吉沢亮）と江藤（佐野史郎）
リヨ（北香那）をヘブン（トミー・バストウ）から遠ざけるため、トキはリヨに付き合って外出することに。リヨに連れられてきたのは、八重垣神社、恋占いの池。ヘブンとの恋がうまくいくよう恋占いに挑むリヨ。錦織から恋が上手くいかないよう頼まれたトキは、いい結果が出るように応援しつつ、悪い結果になるよう応援し、てんやわんや…。
ある日、リヨとヘブンがランデブーの約束を取り付けたことをトキから聞いた錦織。彼はなんとかランデブーを妨害しようと奮闘する。そんな中、ヘブン外出後に、リヨがトキと錦織のもとを訪ねてくる。リヨはランデブーに弁当を作って持っていきたいとトキに伝えつつ「ヘブン先生の好物をうかがいたくて…」と聞く。
トキが「え〜好物は…そげですねぇ…」と返答に困っていると、錦織は彼女の耳元でささやくように「糸こんにゃく」とポツリ。ヘブンが大の苦手とする食材に、トキが小声で「いや、それはちょっと…」と困惑していると、錦織はリヨの正面に座り直し、微笑みながら「糸こんにゃくです！」と返答。続けて錦織が「ヘブン先生は糸こんにゃくが大好物で…」と嘘を重ねると、トキは小声で「ちょっと！」とツッコむ。
錦織がトキに「糸こんにゃく」とささやく姿に、ネット上には「悪魔のささやきww」「錦織!!腹黒い!!」「錦織さん酷すぎるww」などの投稿が続出。その後の錦織とトキのやり取りにも「おトキちゃん＆錦織コンビ絶好調すぎて笑う」「オモロぽんこつコンビまじで癒される」といった反響が相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
