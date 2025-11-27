日経平均27日前引け＝3日続伸、644円高の5万203円 日経平均27日前引け＝3日続伸、644円高の5万203円

27日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比644.31円（1.30％）高の5万203.38円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は956、値下がりは586、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を268.74円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が127.35円、東エレク <8035>が104.29円、ＴＤＫ <6762>が38.36円、イビデン <4062>が18.55円と続いた。



マイナス寄与度は11.63円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、テルモ <4543>が5.75円、セコム <9735>が3.74円、エーザイ <4523>が3.71円、塩野義 <4507>が3.71円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、ガラス・土石、情報・通信が続いた。値下がり上位には医薬品、石油・石炭、水産・農林が並んだ。



