¡¡£²£¶Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×Âè£¹ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¾®·ª½Ü¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë»°Ã«¹¬´î»á¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ç±é¤Þ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·ìµ¤À¹¤ó¤Ê±é½Ð²È¤Îµ×Éô¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤¬£±£¹£¸£´Ç¯¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¡¢¤µ¤Ó¤ì¤¿¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤é¤òÇÐÍ¥¤Ë¤·¤Æ¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤ËÄ©¤àÊª¸ì¡££¹ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·à¾ì¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡¦¥È¥Ë¡¼¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤¬¥ä¥Ð¤¤»Å»ö¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¼Çµï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ö¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤Ë¤«¾å±é¤ò½ª¤¨¤¿µ×Éô¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ÆÂ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¿òÇÒ¤¹¤ëÌ¾±é½Ð²È¤ÎéðÀî¹¬Íº¡Ê¾®·ª¡Ë¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÂçÊªÅÐ¾ì¤Ë¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËµÁ»þ¤Þ¤Ç¡×¡Ö³ùÁÒÅÂ¥Á¡¼¥à¤«¤é¥Û¥ó¥È¤ËµÁ»þ½Ð¤ÆÍè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡×¡Ö¾®·ª¤¯¤ó¤À¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö³ùÁÒÅÂ¥á¥ó¥Ð¡¼Âç½¸¹ç¡×¤Ê¤É¤È»ëÄ°¼Ô¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡»°Ã«»áºî¤Î¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎËÌ¾òµÁ»þ¤ò±é¤¸¤¿¾®·ª¡£¤½¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×¤ËÂ¿¿ô½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Í¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¤Ï¸»µÁ·ÐÌò¡¢¥È¥Ë¡¼Ìò¤Î»Ô¸¶¤Ï³ùÁÒÅÂ¸æ²È¿Í¤ÎÈ¬ÅÄÃÎ²È¡Ä¡££¹ÏÃ¤Ç¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ÎÓÎ´¤â»°Á±¹¯¿®Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÁ»þ¤ÎËÌ¾ò²È¤Ç¤Ï¡¢Éã»þÀ¯¤ÎºäÅì×½½½Ïº¤¬º£²ó¤Ï¿À¼çÌò¤Ç¡¢»Ð¡¦À¯»Ò¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¤Ï´ÇÈÄ¥µ¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ£±ÏÃ¤ÇÌëÆ¨¤²¡¢Ëå¤Î¼Â°á¤ò±é¤¸¤¿µÜß·¥¨¥Þ¤Ï¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æµ¼Ô¡£µÁ»þ¤Î¸åºÊ¡Ö¤Î¤¨¡×Ìò¤À¤Ã¤¿µÆÃÏÑÛ»Ò¤Ï¡¢È¬Ê¬ºä°ÆÆâ½ê¤Î¡Ö¤ª¤Ð¤Ð¡×Ìò¤Ç²ø±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ¾ò²È¤Ç·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ï¡¢·»¤Î½¡»þ¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤ò½ü¤¯³§¤¬¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×¤Ë¸½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Ü¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ë¶á¤¤ÅÐ¾ìÎ¨¤À¡£
¡¡³ùÁÒÅÂ¥Á¡¼¥à¤Ï¼ç±é¤Î¾®·ª¤ÇàÂÇ¤Á»ß¤áá¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡££Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤¬¤Ã¤¡¼¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢µÁ»þ¤ÎºÇ½é¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÈ¬½Å¤ò±é¤¸¤¿¿·³À·ë°á¤òË¾¤àÀ¼¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£