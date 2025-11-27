27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数826、値下がり銘柄数493と、値上がりが優勢だった。



個別では大黒屋ホールディングス<6993>、岡本硝子<7746>が一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ<1384>、美樹工業<1718>、日本電技<1723>、ソネック<1768>、イチケン<1847>など49銘柄は年初来高値を更新。ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ<2315>、プラコー<6347>、ジャパンエンジンコーポレーション<6016>、アテクト<4241>、ベクターホールディングス<2656>は値上がり率上位に買われた。



一方、ヴィレッジヴァンガードコーポレーション<2769>、テンダ<4198>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>が年初来安値を更新。ＭＩＴホールディングス<4016>、くろがね工作所<7997>、川口化学工業<4361>、川上塗料<4616>、ホリイフードサービス<3077>は値下がり率上位に売られた。



