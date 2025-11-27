ETF売買動向＝27日前引け、ＧＸ高配日株、ｉＳＪリートが新高値 ETF売買動向＝27日前引け、ＧＸ高配日株、ｉＳＪリートが新高値

27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比18.3％減の1617億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.8％減の1232億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> 、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＴＳＥ Ｂｌｏｓｓｏｍ <1654> など71銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.62％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が4.18％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が3.99％高、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が3.02％高、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> が3.01％高と大幅な上昇。



一方、Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウジョーンズ・インデックス <1679> は3.17％安と大幅に下落した。



日経平均株価が644円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金823億6700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1002億6700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が114億8300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が75億7900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が70億7200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が52億1700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が37億800万円の売買代金となった。



