来週から１２月です。



きょうは年末年始に需要が増える食材などの値上げについて、物価の最前線で働くみなさんにお話を伺いました。



札幌市北区のスーパーです。



１２月はどんなものが値上げになるのでしょうかー



（マルコストアー 山川悟史社長）「１２月は年間で毎年値上げが少ない月になる。通常品に関しては値上げ数が少ないので、安心してお買い物できるかなと思う」





帝国データバンクによると、１２月の飲食料品の値上げは２１３品目が予定されているということです。これから年末年始に需要が増える食材の価格はー（マルコストアー 山川悟史社長）「切り餅関係の商品が、去年から比べると１キロの袋あたり２００円くらい値上げになっている。もち米を作っていた農家がうるち米など作るものを変えてしまって、（収穫の）全体量が減ってしまった。もち米自体の原料費が上がってしまったことで、もち米を使った商品が大きく値上げになっている」正月用の鏡餅にも影響が出ていて、小さいサイズの１６０グラムでも２０２４年より１個４０円ほど値上がりしているということです。さらにー（マルコストアー 山川悟史社長）「年末にうま煮や昆布巻きを作ったりとかで使われる干しシイタケも、去年と比べると値上げになっている。国産（の干しシイタケ）が若干グラム数が減ったり、そのままのグラム数で価格が１０％程度上がっている。１２月は日高昆布が良く売れるが、価格が据え置きで、グラム数が去年から比べると２割ほど減量になっている現状」また、おせち料理などにも使うこちらもー（マルコストアー 山川悟史社長）「なるとに関しては去年の販売価格よりは１０円ほど上げざるを得ない状況。高級な板かまぼこだと高いもので１００円くらい。中間層のかまぼこだと５０円弱の値上げになるかなと」一方で、生のそばに関しては２０２４年とほぼ変わらない価格で提供できる見込みだということです。１２月の期間限定でお得になる商品もー（マルコストアー 山川悟史社長）「海苔は１２月が需要期で、お得な特別な商品を販売したり、通常品で１２月だけ特別価格で（メーカーから）値下げしていただける商品が多い」こちらのスーパーでは、一部の海苔が１２月１日から１袋１００円ほど値下げして販売するということです。人が集まり多くの食材が必要となる年末年始。値上げの波はいったん落ち着きますが、再び２０２６年２月に大きな値上げがやってくる見込みだということです。