¸µHKT48³°±òÍÕ·î¡¢µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤È·ëº§È¯É½ ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¡õÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È¸ø³«¡Ö¸ß¤¤¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/27¡Û¸µHKT48¤Ç²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈSHOOT THE MOON¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦³°±òÍÕ·î¡Ê26¡Ë¤¬11·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµð¿Í¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡õ48G½Ð¿ÈÈþ½÷¡¢¥é¥Ö¥é¥ÖÌ©Ãå¥Õ¥©¥È¡¦Ä¾É®¥³¥á¥ó¥È¤Ç·ëº§È¯É½
³°±ò¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÀèÄø¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤«¤é¤â¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È³°±òÍÕ·î¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡ÖSHOOT THE MOON ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³°±òÍÕ·î¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³èÆ°¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î³°±ò¤ò¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬¤ª¤ó¤Ö¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òËËÄ¥¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬³°±ò¤òÃ´¤°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤Ë¤ÏÄ¾É®¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ª¸ß¤¤Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢º£¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê2¿Í¤Ç¤¹¤¬¸ß¤¤¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ¢Ì¾¤Çµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°±ò¤Ï1999Ç¯1·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÌð¿áÆà»Ò¡¢ÅÄÃæÈþµ×¤é¤È¤È¤â¤ËHKT48Âè3´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾º³Ê¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àT¶¤ÎÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯12·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£2023Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥«¥Å¥¤È¤È¤â¤ËSHOOT THE MOON¤ò·ëÀ®¤·¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï1999Ç¯6·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é°éÀ®3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢Æ±µåÃÄ¤È·ÀÌó¡£2025Ç¯5·î¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
