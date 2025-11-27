27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数364、値下がり銘柄数191と、値上がりが優勢だった。



個別ではトランスジェニックグループ<2342>、免疫生物研究所<4570>がストップ高。情報戦略テクノロジー<155A>、豆蔵<202A>、技術承継機構<319A>、カヤック<3904>、ブレインズテクノロジー<4075>など13銘柄は年初来高値を更新。データセクション<3905>、ジェネレーションパス<3195>、アクアライン<6173>、ＧｒｅｅｎＢｅｅ<3913>、Ｓｃｈｏｏ<264A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ハイブリッドテクノロジーズ<4260>、ステムセル研究所<7096>、ＧＲＣＳ<9250>が年初来安値を更新。関通<9326>、ノースサンド<446A>、ジェイフロンティア<2934>、ＣａＳｙ<9215>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>は値下がり率上位に売られた。



