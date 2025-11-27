　27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 82367　　 -17.0　　　 43000
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11483　　 -16.1　　　　5919
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7579　　 -12.3　　　 51010
４. <1579> 日経ブル２　　　　7072　　 -15.5　　　 462.8
５. <1306> 野村東証指数　　　6073　　　34.5　　　3536.0
６. <1360> 日経ベア２　　　　5217　　 -34.8　　　 145.3
７. <1540> 純金信託　　　　　5109　　　36.8　　　 19855
８. <1321> 野村日経平均　　　3708　　 -61.9　　　 52080
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　2582　　 -23.6　　　 700.6
10. <1308> 上場東証指数　　　2528　　 235.3　　　　3494
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2012　　 -20.9　　　　2395
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　1665　　 -21.0　　　　5220
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1143　　　84.7　　　2195.0
14. <1398> ＳＭＤリート　　　1084　　　 2.6　　　2096.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 997　　 -12.2　　　 65970
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　 983　　　32.8　　　166250
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 933　　 -22.3　　　　 239
18. <1542> 純銀信託　　　　　 869　　 120.6　　　 24035
19. <1541> 純プラ信託　　　　 853　　 513.7　　　　7200
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　 778　　　 7.3　　　 768.0
21. <1545> 野村ナスＨ無　　　 614　　 -44.5　　　 39850
22. <314A> ｉＳゴールド　　　 596　　　22.4　　　 307.4
23. <1615> 野村東証銀行　　　 585　　 -69.7　　　 506.1
24. <2244> ＧＸＵテック　　　 579　　　-6.0　　　　3105
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 576　　 -13.3　　　　2388
26. <1489> 日経高配５０　　　 570　　 -24.6　　　　2763
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 528　　　89.9　　　 30680
28. <1328> 野村金連動　　　　 511　　　28.1　　　 15480
29. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 448　　 -29.2　　　 59670
30. <1320> ｉＦ日経年１　　　 445　　 -70.3　　　 51900
31. <2516> 東証グロース　　　 405　　 106.6　　　 543.3
32. <1358> 上場日経２倍　　　 402　　 -38.5　　　 81510
33. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 399　　 160.8　　　　1224
34. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 392　　　-6.2　　　106150
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 381　　 -41.9　　　 25825
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 365　　 -33.0　　　 660.3
37. <200A> 野村日半導　　　　 362　　 -44.7　　　　2249
38. <1330> 上場日経平均　　　 358　　 -68.2　　　 52140
39. <1571> 日経インバ　　　　 349　　　-3.3　　　　 419
40. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 280　　　 4.1　　　 11615
41. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 270　　　29.2　　　　1487
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 237　　 -66.3　　　　1122
43. <465A> ＧＸ日経株主　　　 231　　 755.6　　　　1035
44. <1476> ｉＳＪリート　　　 230　　 271.0　　　　2104
45. <2631> ＭＸナスダク　　　 217　　　35.6　　　 28270
46. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 213　　　 0.5　　　　1203
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 208　　 -54.9　　　 59470
48. <2564> ＧＸ高配日株　　　 205　　2177.8　　　　3270
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 197　　 -47.9　　　 54020
50. <1356> ＴＰＸベア２　　　 176　　 -24.8　　　 175.9
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース