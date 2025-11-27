ETF売買代金ランキング＝27日前引け
27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 82367 -17.0 43000
２. <1357> 日経Ｄインバ 11483 -16.1 5919
３. <1458> 楽天Ｗブル 7579 -12.3 51010
４. <1579> 日経ブル２ 7072 -15.5 462.8
５. <1306> 野村東証指数 6073 34.5 3536.0
６. <1360> 日経ベア２ 5217 -34.8 145.3
７. <1540> 純金信託 5109 36.8 19855
８. <1321> 野村日経平均 3708 -61.9 52080
９. <1568> ＴＰＸブル 2582 -23.6 700.6
10. <1308> 上場東証指数 2528 235.3 3494
11. <2644> ＧＸ半導日株 2012 -20.9 2395
12. <1329> ｉＳ日経 1665 -21.0 5220
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1143 84.7 2195.0
14. <1398> ＳＭＤリート 1084 2.6 2096.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 997 -12.2 65970
16. <2036> 金先物Ｗブル 983 32.8 166250
17. <1459> 楽天Ｗベア 933 -22.3 239
18. <1542> 純銀信託 869 120.6 24035
19. <1541> 純プラ信託 853 513.7 7200
20. <1655> ｉＳ米国株 778 7.3 768.0
21. <1545> 野村ナスＨ無 614 -44.5 39850
22. <314A> ｉＳゴールド 596 22.4 307.4
23. <1615> 野村東証銀行 585 -69.7 506.1
24. <2244> ＧＸＵテック 579 -6.0 3105
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 576 -13.3 2388
26. <1489> 日経高配５０ 570 -24.6 2763
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 528 89.9 30680
28. <1328> 野村金連動 511 28.1 15480
29. <1326> ＳＰＤＲ 448 -29.2 59670
30. <1320> ｉＦ日経年１ 445 -70.3 51900
31. <2516> 東証グロース 405 106.6 543.3
32. <1358> 上場日経２倍 402 -38.5 81510
33. <466A> ＧＸ防衛テク 399 160.8 1224
34. <1557> ＳＰＤＲ５百 392 -6.2 106150
35. <2559> ＭＸ全世界株 381 -41.9 25825
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 365 -33.0 660.3
37. <200A> 野村日半導 362 -44.7 2249
38. <1330> 上場日経平均 358 -68.2 52140
39. <1571> 日経インバ 349 -3.3 419
40. <1547> 上場ＳＰ５百 280 4.1 11615
41. <2841> ｉＦＥナ百有 270 29.2 1487
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 237 -66.3 1122
43. <465A> ＧＸ日経株主 231 755.6 1035
44. <1476> ｉＳＪリート 230 271.0 2104
45. <2631> ＭＸナスダク 217 35.6 28270
46. <2865> ＧＸＮカバコ 213 0.5 1203
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 208 -54.9 59470
48. <2564> ＧＸ高配日株 205 2177.8 3270
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 197 -47.9 54020
50. <1356> ＴＰＸベア２ 176 -24.8 175.9
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 82367 -17.0 43000
２. <1357> 日経Ｄインバ 11483 -16.1 5919
３. <1458> 楽天Ｗブル 7579 -12.3 51010
４. <1579> 日経ブル２ 7072 -15.5 462.8
５. <1306> 野村東証指数 6073 34.5 3536.0
６. <1360> 日経ベア２ 5217 -34.8 145.3
７. <1540> 純金信託 5109 36.8 19855
８. <1321> 野村日経平均 3708 -61.9 52080
９. <1568> ＴＰＸブル 2582 -23.6 700.6
10. <1308> 上場東証指数 2528 235.3 3494
11. <2644> ＧＸ半導日株 2012 -20.9 2395
12. <1329> ｉＳ日経 1665 -21.0 5220
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1143 84.7 2195.0
14. <1398> ＳＭＤリート 1084 2.6 2096.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 997 -12.2 65970
16. <2036> 金先物Ｗブル 983 32.8 166250
17. <1459> 楽天Ｗベア 933 -22.3 239
18. <1542> 純銀信託 869 120.6 24035
19. <1541> 純プラ信託 853 513.7 7200
20. <1655> ｉＳ米国株 778 7.3 768.0
21. <1545> 野村ナスＨ無 614 -44.5 39850
22. <314A> ｉＳゴールド 596 22.4 307.4
23. <1615> 野村東証銀行 585 -69.7 506.1
24. <2244> ＧＸＵテック 579 -6.0 3105
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 576 -13.3 2388
26. <1489> 日経高配５０ 570 -24.6 2763
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 528 89.9 30680
28. <1328> 野村金連動 511 28.1 15480
29. <1326> ＳＰＤＲ 448 -29.2 59670
30. <1320> ｉＦ日経年１ 445 -70.3 51900
31. <2516> 東証グロース 405 106.6 543.3
32. <1358> 上場日経２倍 402 -38.5 81510
33. <466A> ＧＸ防衛テク 399 160.8 1224
34. <1557> ＳＰＤＲ５百 392 -6.2 106150
35. <2559> ＭＸ全世界株 381 -41.9 25825
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 365 -33.0 660.3
37. <200A> 野村日半導 362 -44.7 2249
38. <1330> 上場日経平均 358 -68.2 52140
39. <1571> 日経インバ 349 -3.3 419
40. <1547> 上場ＳＰ５百 280 4.1 11615
41. <2841> ｉＦＥナ百有 270 29.2 1487
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 237 -66.3 1122
43. <465A> ＧＸ日経株主 231 755.6 1035
44. <1476> ｉＳＪリート 230 271.0 2104
45. <2631> ＭＸナスダク 217 35.6 28270
46. <2865> ＧＸＮカバコ 213 0.5 1203
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 208 -54.9 59470
48. <2564> ＧＸ高配日株 205 2177.8 3270
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 197 -47.9 54020
50. <1356> ＴＰＸベア２ 176 -24.8 175.9
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース