【ミスド福袋2026】ポン・デ・ライオンと原田治デザインを軸に展開 “55周年セレクション”がテーマ
【モデルプレス＝2025/11/27】ミスタードーナツは、創業55周年を記念した「ミスド福袋2026」全2種を2025年12月26日（金）より数量限定で順次発売。予約受付は12月10日（水）から開始される。
【写真】ミスド×ポケモン、今年もコラボ決定
今回は“ミスドを楽しみつくす55周年セレクション”をテーマに、「ポン・デ・ライオンと仲間たち」、そしてミスタードーナツでこれまで多くのプレミアムグッズのデザインを手掛けてきたイラストレーター・原田治氏のデザインを採用。さらに今年からは、セットに含まれる「ドーナツ引換カード」がミスドネットオーダーでも利用可能となり、利便性が大幅に向上した。
「ミスド福袋3,800円」（税込）は、ミスタードーナツのオリジナルキャラクター「ポン・デ・ライオンと仲間たち」がデザインが用いられた内容だ。
注目すべきは、福袋初登場となる「デコレーションキット」。人気ドーナツ「ゴールデンチョコレート」の表面にまぶされているきいろいつぶつぶと、チョコレートペンがセットになり、好みのドーナツにトッピングすることで、自宅にいながらアレンジやデコレーションを楽しむことができる。
そのほか、ポン・デ・ライオンの刺繍が入ったミニトート、ハンドタオル2枚セットに加え、20個分のドーナツ引換カードが同梱される。
一方の「ミスド福箱6,500円」（税込）は、原田氏のイラストと、看板商品であるポン・デ・リングを主役にしたグッズを多数ラインアップ。
最大の目玉は「ポン・デ・リング型ぬいぐるみ」。サイズは約26cm四方で、55周年のオリジナルワッペンが施されている。ドーナツの形状を模しており、顔周りにあてがうことで「ポン・デ・ライオン」のような写真も撮れるユニークなアイテムだ。
また、原田氏のイラストをあしらったA4サイズ対応のトートバッグ、爽やかなドット柄のハンドタオル、そして定番のスケジュールンが付属。さらに「ドーナツに合う」よう特別にブレンドされたドリップコーヒーセット（3種）と、35個分のドーナツ引換カードが含まれる。（modelpress編集部）
