お笑いコンビ・バッテリィズが７日、都内で行われた「めちゃクエストｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｍｅｔａ Ｑｕｅｓｔ」に登壇した。

Ｍｅｔａ ＱｕｅｓｔはＰＣやゲーム機につなげずに、これ一台だけで遊べるオールインワンのＶＲヘッドセットシリーズ。

昨年末の「Ｍ―１グランプリ」で準優勝してから１年の同コンビ。エースは「激動でした」とこの１年を振り返り、「睡眠時間が減ったのと、お昼ご飯を食べることが増えた。去年は夕方に起きてたんで、たぶん去年一回もお昼を食べることはなかった。今は、朝から晩まで仕事なので、お昼を食べざるを得なくなった。（優勝後の変化は）お昼ご飯を食べるようになったですね」と生活の変化を語った。

氏家（じけ）も「あっという間」と１年を振り返り、「給料、仕事量、住む場所全部変わりましたね」。今後、家族も来年春から東京に移住する予定があるといい、「東京での子育てがどんな感じになるのか」と期待していた。

人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」をＶＲで体験できる「ＳＡＳＵＫＥ ＶＲ」を体験したふたり。

実際に１２月２４日、２５日に２夜連続で放送されるＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５ 〜第４３回大会〜」（午後６時）にはエースが初出場する。エースは初出場の感想について「思ったより水がきれいだった」と語った。