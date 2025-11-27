大手飲料メーカー「アサヒグループホールディングス」は２７日、サイバー攻撃による情報漏えいが、顧客の個人情報約１５２万件、取引先の関係者約１１万件、従業員や家族を含め約２７万件に上るとホームページで発表した。クレジットカード情報は含まれていないという。情報漏えいの事実は確認されているが、インターネット上で公開された形跡は確認していない。

▼お客様相談室にお問い合わせをいただいた方の氏名、性別、住所、電話番号、メールアドレス １５２・５万件

▼祝電や弔電などの慶弔対応を実施した社外の関係先の方 氏名、住所、電話番号 １１．４万件 従業員（退職者を含む）氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレスなど １０・７万件

▼従業員（退職者を含む）の家族 氏名、生年月日、性別 １６・８万件

９月２９日以降、グループ内システムにおいてサイバー攻撃による障害が発生。外部専門家とともに調査を進めた結果、攻撃者はネットワーク機器を経由してデータセンターに侵入し、ランサムウェアを実行したと確認した。複数のサーバーや一部のパソコン端末のデータが暗号化されたほか、従業員端末の一部情報が外部に流出したことが判明した。

約２か月、封じ込めの対応や復元作業、セキュリティ強化を実施。通信経路、ネットワーク制御の再設計、監視体制の見直し、バックアップ戦略の再構築などを進め、安全性を確認したシステムから段階的に復旧を行っている。今後も監視と改善を継続し、再発防止に努めるとしている。勝木敦志社長は「多くの関係先にご迷惑をおかけしており深くおわび申し上げる。全面復旧と情報セキュリティ体制の改善に全力を尽くす」とコメントした。商品供給もシステム復旧に合わせ、段階的に再開している。