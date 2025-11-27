宮城県は２７日までに県内全域を対象に発令している「クマ出没警報」と「ツキノワグマ人身被害防止強化期間」を、当初の１１月３０日から１２月３１日まで延長すると発表した。県によると、依然として多数の目撃情報が寄せられ、クマと遭遇しやすい状況が続いているためとしている。 １１月１日から２１日までに寄せられたツキノワグマの目撃等情報は６９５件。１０月の目撃件数１１８１件と比べると減少傾向にあるが、過去に多かった２０２３年１１月の月間件数３４４件を大きく上回る水準で、依然として高い出没リスクがあるという。

今年９月、１０月には死亡事故を含む人身被害も発生しており、県は「人身被害のリスクは依然高い」と注意を呼びかけている。目撃情報への注意、河川敷やヤブへの立ち入りの注意、入山時のリスク管理、クマのエサとなるものの管理、基本的な遭遇防止対策の継続を求めている。

県では「ツキノワグマ総合緊急対策」を取りまとめ、市町村の対策支援と県民の安全確保に努めている。公式サイトではツキノワグマの生態や最新の出没情報を随時公表しており、警戒を呼びかけている。年度別の目撃件数は２０１６年は１６４２件だったが、今年は、過去最多の２８７８件。人身被害件数も５件発生した。専門家は「冬眠前の秋から冬にかけて、クマは食料を求めて人里に降りてくることが多く、住民は十分な注意が必要」と指摘している。