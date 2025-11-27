巨人の石川達也投手が２７日、都内の球団事務所で契約更改を行い、２０５０万円アップの年俸３６５０万円（金額は推定）でサイン。今季は先発でも中継ぎでもマウンドに立った左腕は来季の目標に「２ケタ（勝利）ｏｒ５０試合」と色紙に記した。「まだ決まってないので先発だったらローテーションしっかり守ってリーグ優勝に貢献したいですし、中継ぎなら今年４０試合投げたので、来年は５０試合をしっかり目標にやっていきたいです」と語った。

石川は、ＤｅＮＡを戦力外となって巨人に入団。ＤｅＮＡでは主にリリーフとなっていたが先発ローテーションにも食い込みながら、先発・中継ぎ合わせて４１試合に登板して、プロ初勝利を含む５勝４敗、防御率２・１４だった。

「便利屋として、クローザー以外、全部やったことを評価していただいた」と語り「今年の成績は去年、入団会見をしたときには思っていなかったこと。僕自身、先発ローテを回るのは初めてだったので不安はありましたけど、先発もできるんだな、と思いました。来年に向けてどっちも調整したいです」と語った。