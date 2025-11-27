25周年を記念した奇跡のマッシュアップ！ホットトイズ ディズニー「ミッキー＆フレンズ／スティッチ」グッズ
「スティッチ」が人気キャラクターに変身する、限定デザインの「ミッキー＆フレンズ／スティッチ」グッズをホットトイズが発売。
25周年を記念してホットトイズが贈る、奇跡のマッシュアップです☆
ホットトイズ ディズニー「ミッキー＆フレンズ／スティッチ」グッズ
販売開始：2025年11月28日（金）よりホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」店頭にて先行販売予定
※その他の流通についての詳細は、決まり次第発表
ディズニーの人気キャラクター「スティッチ」と、さまざまな作品やキャラクターによるコラボレーションを楽しむ、ホットトイズの「スティッチ：ファンシネーション」シリーズ。
「スティッチ：ファンシネーション」シリーズから、限定デザインのグッズ「ミッキー＆フレンズ｜スティッチ」が販売されます！
「ミッキー＆フレンズ｜スティッチ」は「スティッチ」が「ミッキー＆フレンズ」の人気キャラクターとマッシュアップした、ホットトイズ限定デザイン。
ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」ほか、ぬいぐるみキーチェーンやステーショナリー、アパレルなど幅広いラインナップで展開されます☆
コスビ「スティッチ：ファンシネーション」
価格：各2,200円（税込）
ラインナップ（8種＋シークレット1種）：スティッチ／ミッキーマウススティッチ／ミニーマウススティッチ／ドナルドダックスティッチ／グーフィースティッチ／プルートスティッチ／チップ＆デールスティッチ／ミッキーマウス（蒸気船ウィリー）スティッチ／ドナルドダック（with ヒューイ、デューイ、ルーイ）スティッチ／ミッキーマウス（蒸気船ウィリー／スペシャルカラー）[シークレット]
「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターとマッシュアップした、ホットトイズ限定デザインの「スティッチ」を、全高約7〜10cmのミニフィギュアとして立体化。
フロッキー加工が施された表面は、モコモコした肌触りです☆
ラインナップは「ミッキーマウス」になった「スティッチ」や
「ミニーマウス」になった「スティッチ」など、全8種を展開。
「ドナルドダック」や
「グーフィー」
「プルート」の格好でデザインされた「スティッチ」も登場し、おなじみのキャラクターが勢ぞろいします。
さらに「チップ＆デール」や
『蒸気船ウィリー』バージョンの「ミッキーマウス」
「ドナルドダック」の甥っ子たち「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」のデザインも！
また、レアな確率で出てくるシークレットデザインには、モノクロ映画風なスペシャルカラー版「スティッチ／ミッキーマウス（蒸気船ウィリー）が存在します。
フィギュアにはそれぞれ、トレーディングカードが付属。
パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめる、ブラインドボックスです☆
コスビ・ぬいぐるみキーチェーン「スティッチ：ファンシネーション」
価格：各3,000円（税込）
ラインナップ（6種）：スティッチ／ミッキーマウススティッチ／ミニーマウススティッチ／ドナルドダックスティッチ／グーフィースティッチ／プルートスティッチ／チップ
ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズをモチーフにした、ホットトイズ限定デザインのぬいぐるみ。
「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターとマッシュアップした「スティッチ」を、ぬいぐるみで表現しています！
大きさは高さ約12cmで、キーチェーンリングがついているため、連れ歩きも可能。
ラインナップは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」をはじめ、「ドナルドダック」や
「グーフィー」
「プルート」
「チップ」の格好をした「スティッチ」の全6種が展開されます。
パッケージは、そのまま飾ってもかわいいウィンドウボックスです☆
コスビ・ステッカー「スティッチ：ファンシネーション」（4枚セット）
価格：1,800円（税込）
ホットトイズ限定デザインの「スティッチ」は、ステーショナリー雑貨にも登場。
「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターとマッシュアップした「スティッチ」を、ステッカーでコレクションできます！
コスビ・ポストカード「スティッチ：ファンシネーション」（6枚セット）
価格：1,000円（税込）
6枚セットのポストカードにも、「ミッキー＆フレンズ」の格好をしたスティッチがたっぷり。
コレクションとしてはもちろん、「スティッチ」ファンに送るメッセージにも使えます☆
コスビ・クリアファイル「スティッチ：ファンシネーション」（4枚セット）
価格：1,800円（税込）
「ミッキー＆フレンズ」とマッシュアップした「スティッチ」のクリアファイルは4枚セットで販売。
書類の整理や持ち運びに使える、実用的なステーショナリーです！
「スティッチ：ファンシネーション」 Tシャツ
価格：各5,000円（税込）
ホットトイズがオリジナルで製作した「ホットトイズ・アパレル」にも「ミッキー＆フレンズ／スティッチ」が登場。
ホットトイズ限定デザインの「スティッチ」をTシャツでも楽しめます☆
ラインナップはホワイト・グレー・ブラックの全3種。
「ミッキーマウス」姿の「スティッチ」を描いた色違いで、サイズはそれぞれS〜XLのユニセックスです！
【メタケシ】シリーズ14「スティッチ：ファンシネーション」
価格：各750円（税込）
ラインナップ（10種）：ロゴスティッチ／ミッキーマウススティッチ／ミニーマウススティッチ／ドナルドダックスティッチ／グーフィースティッチ／プルートスティッチ／チップ＆デールスティッチ／ドナルドダック（with ヒューイ、デューイ、ルーイ）スティッチ／ミッキーマウス（蒸気船ウィリー）スティッチ／ミッキーマウス（蒸気船ウィリー／モノクロ）
ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」のオリジナル企画「メタケシ」シリーズにも「ミッキー＆フレンズ｜スティッチ」が登場。
缶ケースと消しゴムがセットのシリーズで、缶ケースは小物入れとしても使用できます。
ラインナップは全10種で、何が出てくるかはお楽しみのブラインドボックス仕様です☆
ホットトイズ25周年 特設サイト
香港のハイエンド玩具メーカー「ホットトイズ」が、2000年の創立より25周年を迎えたことを記念して、日本国内ではットトイズ25周年記念プログラムを実施中。
2025年10月1日よりスタートした本プログラムでは、12月までの12週間にわたるアドベントカレンダー式で、毎週水曜日に新作グッズを発表しています！
「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」の姿になった、オリジナルデザインの「スティッチ」グッズを展開。
ホットトイズのディズニー「ミッキー＆フレンズ／スティッチ」グッズは、2025年11月28日よりホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」店頭にて先行販売予定です！
