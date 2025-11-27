インドのある学校で、2人の女性教師が宿題をしてこなかったという理由で4歳児を数時間木にぶら下げたままにしておくという衝撃的なことが起きた。

25日（現地時間）、NDTVなど海外メディアによると、事件は先日24日、インド中部チャッティースガル州ナラヤンプル県のある学校で発生した。小さな子どもが木にぶら下がったまま苦痛を訴える動画がオンライン上に急速に広がり事件が明らかになった。

公開された映像は、ロープが子どもの黄色の上着の前の部分に巻かれて木の枝に縛られていて、子どもは上半身の一部がはだけたままくるくると回っているというものだった。そのうえズボンも脱げてしまいパンツだけの状態だった。

子どもは数時間、この状態でぶら下がったまま「下ろしてほしい」と泣き叫んでいたが、教師たちはこれを無視したという。

該当の学校は幼稚園児から8学年の生徒までが通うところで、事件当日朝、授業で教師は該当の子どもが宿題をしてこなかったことを確認した直後にこのような体罰を加えたことが分かった。波紋が広がると地域教育当局は調査に着手した。学校側は「深刻な間違いだった」としながら責任を公に認めた。

体罰を加えた教師はNDTVとのインタビューで「ミスだった。故意ではなかった。このようなことは初めて」と釈明した。