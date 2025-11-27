「ザ・リング」が公式YouTubeチャンネルを更新

ボクシング界に新・四天王が誕生した。世界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」は日本時間27日、公式YouTubeチャンネルを更新。ボクシング解説者で番組のホストを務めるマックス・ケラーマン氏は、パウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で最新の上位4人を「第一層」とした。

最新のPFPの1位には、9月に“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）との世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチを制した、テレンス・クロフォード（米国）が君臨している。

2位は元世界ヘビー級4団体統一王者で、今月17日にWBOの王座を返上して現在は3団体王者のオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）。3位に世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）がつけている。

4位に浮上したのは、今月22日に世界スーパーフライ級3団体統一王者になった“バム”ことジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）だ。フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）を圧巻の10回KOで沈め、ランクを上げた。

4人はいずれも無敗。25歳の“バム”が唯一の20代で、他の3人は30代。「普通のボクサーもいれば、普通の優秀なボクサーもいる。そしてスーパーマンのようなボクサーもいる」としたケラーマン氏は、クロフォード、ウシク、井上を「パウンド・フォー・パウンドの第一層のトップ3」と別格の存在として扱った。

「その3人の下に、ベテルビエフやビボルがきていた」としたが、マルティネス戦を見て「あのパフォーマンスの後、バムが加わったんだと思う」と説明。「たとえ4人目だとしても、彼は第一層にいる。バド、ウシク、イノウエ、バムだ」と、3強に肩を並べるレベルだと断言していた。



（THE ANSWER編集部）